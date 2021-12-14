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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 11:22
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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığının 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1. ve 2. maddesi oylanacak, 3. ve 4. maddesi ise görüşülüp oylamaya sunulacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP Grubu adına Van Milletvekili Sezai Temelli aldı.

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#2022 yılı bütçeleri# Cumhurbaşkanlığı# tbmm genel kurulu
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