Bakan Pakdemirli, 'Nesli Tehlikedeki Türler' projesini tanıttı

Gün ortasında dolar ne durumda?
Gün ortasında dolar ne durumda?
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Sınıf öğretmeni genç kızın telefonunu çaldı
Sınıf öğretmeni genç kızın telefonunu çaldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Ekonomi zirvesi sona erdi
Ekonomi zirvesi sona erdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
İzmir Valisi: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
İzmir Valisi: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Pakdemirli, 'Nesli Tehlikedeki Türler' projesini tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, biyolojik çeşitliliğin bir ülkenin serveti olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğun bilinciyle bugün tanıtımını yaptığımız yeni projelerle, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere umut olmaya ve onları korumaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 12:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

"Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" Projesinin açılış toplantısı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, dünyada milyarlarca yıldır devam eden ekosistem dengesine dikkati çekerek, buradaki en ufak bir kaybın, kelebek etkisi misali diğer türleri etkilediğini dile getirdi.

Son yüzyılda bitki türlerinin yüzde 40'ının yok olduğunu belirten Pakdemirli, "Dünya son 50 yılda memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'ini kaybetti. Bugün, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı yaklaşık 1 milyon tür risk altında. Nesli tehlike altında olan türlerimizi korumak, kayıt altına almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak artık bir tercih değil, gelecek nesillere borcumuzdur." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin, bitki ve hayvan biyolojik çeşitliliği bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip olduğunu ve dünya üzerindeki kuş göç yollarından en önemli ikisinin, bu topraklar üzerinde bulunduğunu söyledi.

Korunan alanlara gerek vatandaşların doğa ile iç içe olmasını sağlamak gerekse bu alanların doğa turizmi ile uluslararası seviyede tanınırlığını artırmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Son 19 yılda korunan alan sayımızı 3,7 kat artışla 168'den 628'e çıkardık. 2002'de 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken, bugün bunları 46 milli parka ve 259 tabiat parkına ulaştırdık. Korunan alanlarımız ve doğa koruma faaliyetlerimiz kapsamında 600 milyon lirası son 3 yılda olmak üzere, son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002'de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı bugün 52 milyona ulaştırdık."

- "100 tür için Koruma Eylem Planı hazırladık"

Pakdemirli, bakanlık tarafından 81 ilde uygulanan projeler sayesinde biyolojik çeşitlilik envanterini tamamladıklarını ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Türkiye'nin tamamından elde ettikleri bu verileri, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na aktardıklarını anlattı.

Envanter çalışmalarıyla dünya literatürüne yeni türler de kazandırdıklarını belirten Pakdemirli, "İnşallah bu çalışmalara hız verecek, biyolojik zenginliğimizi koruyarak yeni türleri ülkemize ve dünya literatürüne kazandırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte son 4 yılda etkinliği artırdığımız biyoçeşitlilik izleme çalışmalarımızda, 2021 itibarıyla 331 flora, 229 fauna ve 276 özellikli alanı izliyor ve durumlarını takip ediyoruz." dedi.

Pakdemirli, Türkiye biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türler ile nesli tehlike altına düşen veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla toplam 100 tür için Koruma Eylem Planı hazırladıklarını ve türlerin durumunu titizlikle izleyerek onları doğal ortamlarında korumak için gerekli tüm tedbirleri hızlıca devreye aldıklarını söyledi.

- "Bilincin ve farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz"

Bugün ise AB Katılım Öncesi Yardım Aracı ile söz konusu projeyi tanıttıklarını dile getiren Pakdemirli, bunun türlerin korunmasına yönelik çalışmalara önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Proje kapsamında tür koruma konusundaki mevcut çalışmaların artırılmasını, Model Tür Eylem Planlarının hazırlanmasını, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi ve paydaşlar arasında tür koruma konusundaki bilincin ve farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje sonunda, nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasıyla Türkiye'nin Tür Koruma Stratejisi ve Eylem Planı'nı da hazırlayacağız. Türkiye'nin yabani türlerinin korunmasından sorumlu olan bakanlıkların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için proje kapsamında eğitimler düzenleyeceğiz. Ayrıca doğal kaynakların, ekosistem hizmetlerinin ve bunlarla bağlantılı olan tehditlerin, tür korumaya dair risklerin daha iyi anlaşılması amacıyla paydaşlarda kapasite artışı sağlanması ve tehlike altında olan türlerin korunması konularında halkın bilgi seviyesinin ve farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız."

KAPAT [X]

- "Önceliğiniz nesli tehlike altında olan türleri koruma altına almak"

Pakdemirli, biyolojik çeşitliliğin bir ülkenin serveti olduğunu belirterek, bunu korumanın, bu ülkeyi ve bu milleti korumak anlamına geldiğini ifade etti.

Doğadaki nesli tüketen değil, nesli koruyan toplumların geleceğe umutla bakabileceğini vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorumluluğun bilinciyle bugün tanıtımını yaptığımız yeni projelerle, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere umut olmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. Bugün bu toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 15 bölge müdürü de aramızda bulunuyor. Tüm bölge müdürlerimize talimatımdır; birinci önceliğiniz nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim. Tarıma, ormana ve suya büyük önem veren, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına ayrı bir hassasiyet gösteren ve her çalışmamızda bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#bakan pakdemirli# nesli tehlike# türler
Borsa günün ilk yarısında 2.150 puanın üzerini test etti
Borsa günün ilk yarısında 2.150 puanın üzerini test etti
Altının yükselişi sürüyor: Gramı 816 TL
Altının yükselişi sürüyor: Gramı 816 TL
YHT personeli ile host ve hosteslerine 'akademik' eğitim verilmeye başlandı
YHT personeli ile host ve hosteslerine 'akademik' eğitim verilmeye başlandı
Gün ortasında dolar ne durumda?
Gün ortasında dolar ne durumda?
'Alışverişlerde öncelik yerli ürünlere verilsin' çağrısı
'Alışverişlerde öncelik yerli ürünlere verilsin' çağrısı
Tezgahlarda bolluk yaşanıyor! Kilosu 100 TL'ye satılıyor
Tezgahlarda bolluk yaşanıyor! Kilosu 100 TL'ye satılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=bI3qH9AwI562857obLumbqcU.M3UNtix7GFdUEeGVOT.87/fastid=frqnlwrcicfxvwnvektjqbvqgemm/stparam=mlemfnjovi/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/sifali-sulari-ile-orucoglu-termal-resort-otel-de-yeni%20yila-saglikli-yasamla-baslayin-638?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=yilbasi
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü
Gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde sahne şovu yapan gelin ve damat bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucunda metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri