AİHM'den Nazlı Ilıcak kararı: 16 bin euro para cezası ödenecek

FETÖ darbe girişimi sonrasında gazeteci Nazlı Ilıcak, 26 Temmuz 2016'da, "hükümeti devirmek, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası" şüphesiyle tutuklanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETTİRDİ



3,5 yıl hapis yattıktan sonra Kasım 2019'da tahliye edilen Ilıcak'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİMH) başvurusu neticelendi.

16 BİN EURO CEZA



Mahkeme gazeteci Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. Bu kapsamda Türkiye'ye 16 bin euro (256 bin TL) para cezası verildi.

"GAZETECİLİK FAALİYETLERİ"



AİHM'nin gerekçeli kararında, "Hükümetin, Ilıcak'ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Bu tespitten yola çıkan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.