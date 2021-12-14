5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü
Adıyaman Gerger'de cami tuvaleti ücretinin 5 TL olması tartışma yarattı. Gelen şikayetler üzerine, ücret 3 TL'ye kadar düştü.
Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki en eski cami olan Ulu Cami'nin tuvaletini işleten
kişi, ücretini 5 TL'ye çıkardı. Karar yöre halkının büyük tepkisine neden oldu.
Müftülük bu fiyat hareketine ilişkin olarak yetkililere haber verdiğini söylerken
mahalle muhtarı durumu serbest piyasaya bağladı.
Köylüler için ciddi para
Gergerhaber Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Kurtbey, tuvalette de olsa fırsatçılığın
kol gezdiğini belirterek, "Bir tanesi oraya fiyatı yazıyor. Kimse karışmaz
tuvalettir düşüncesiyle. Basit bir gözle bakılıyor. Neticede insanları sıkıntıya
sokan bir durum tuvalet. Köylerden gelen insanlar için cidden çok para. Geçmiş
yıllarda tuvalet 1 lira iken, 3 liraya çıkarmışlardı. Adam Siirt, Tillo'dan,
Gerger'e 3 liraya geliyordu. Orada da camiye giriyor, tuvalete girecek 3 lira
veriyor. Şimdi de 1 hafta önce 5 TL'ye çıkardılar. Biz haber yapınca 3 liraya
indirdiler" ifadelerini kullandı.
Haber Global'in haberine göre, Gerger Müftülüğü ise, tuvaletin başındaki
kişiyi kendilerinin görevlendirmediğini açıkladı. Müftülükte görevli memur,
"5 liraya İstanbul'da tuvalet yok. Emniyete kadar götürdük durumu, tedbirini
alın dedik. Vakti zamanında cami tuvaletine bakıyor ufak karşılığını alıyordu"
şeklinde konuştu.
Gerger Belediyesi yetkilileri ise, tuvaletin şahsa ait olduğunu dile getirdi.
Görevlinin Gerger halkı tarafından oraya konduğunu aktaran yetkili, "Hem
maddi durumu kötü, hem de akli dengesi yerinde değil. Tuvaleti 5 lira yapmış,
halk da buna tepki gösterince 3 liraya düşürmüş. Gidip direkt adama söylediler,
bize şikayet söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.
Caminin olduğu mahallenin muhtarı Recep Özkocaman, ise tuvalette görevli yaşlı
adamın ücreti kendi kafasına göre yaptığını, ama yine de indirime gittiğini
söyledi. Özkocaman, "Her şeye zam olunca bu da kendisine göre zam yapmıştır.
Ne delidir ne de normal" dedi.
'Vatandaşın en büyük şikayetlerinden biri'
Öte yandan Türkiye'de umumi tuvaletlerden vatandaşın en büyük şikayetlerinden
biri yeterince aydınlatma olmaması. Doktor Zehra Sözbir Köylü, 'Türkiye'de kamusal
tuvaletler üzerine bir tasarım araştırması: Şehirli ve eğitimli kullanıcının
tuvalet deneyimi' isimli çalışmasında şu ifadeleri kullanıyor:
"Kullanıcılar için aydınlık tuvaletler 'güven veren', 'ne var ne yoksa görülebilen', 'saklayacak bir şeyi olmayan' tuvaletlerken, karanlık tuvaletler 'iç karartıcı', 'kasvetli' ve 'güvensiz' olarak tarif edilmektedir."