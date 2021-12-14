5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki en eski cami olan Ulu Cami'nin tuvaletini işleten kişi, ücretini 5 TL'ye çıkardı. Karar yöre halkının büyük tepkisine neden oldu. Müftülük bu fiyat hareketine ilişkin olarak yetkililere haber verdiğini söylerken mahalle muhtarı durumu serbest piyasaya bağladı.



Köylüler için ciddi para



Gergerhaber Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Kurtbey, tuvalette de olsa fırsatçılığın kol gezdiğini belirterek, "Bir tanesi oraya fiyatı yazıyor. Kimse karışmaz tuvalettir düşüncesiyle. Basit bir gözle bakılıyor. Neticede insanları sıkıntıya sokan bir durum tuvalet. Köylerden gelen insanlar için cidden çok para. Geçmiş yıllarda tuvalet 1 lira iken, 3 liraya çıkarmışlardı. Adam Siirt, Tillo'dan, Gerger'e 3 liraya geliyordu. Orada da camiye giriyor, tuvalete girecek 3 lira veriyor. Şimdi de 1 hafta önce 5 TL'ye çıkardılar. Biz haber yapınca 3 liraya indirdiler" ifadelerini kullandı.



Haber Global'in haberine göre, Gerger Müftülüğü ise, tuvaletin başındaki kişiyi kendilerinin görevlendirmediğini açıkladı. Müftülükte görevli memur, "5 liraya İstanbul'da tuvalet yok. Emniyete kadar götürdük durumu, tedbirini alın dedik. Vakti zamanında cami tuvaletine bakıyor ufak karşılığını alıyordu" şeklinde konuştu.



Gerger Belediyesi yetkilileri ise, tuvaletin şahsa ait olduğunu dile getirdi. Görevlinin Gerger halkı tarafından oraya konduğunu aktaran yetkili, "Hem maddi durumu kötü, hem de akli dengesi yerinde değil. Tuvaleti 5 lira yapmış, halk da buna tepki gösterince 3 liraya düşürmüş. Gidip direkt adama söylediler, bize şikayet söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.



Caminin olduğu mahallenin muhtarı Recep Özkocaman, ise tuvalette görevli yaşlı adamın ücreti kendi kafasına göre yaptığını, ama yine de indirime gittiğini söyledi. Özkocaman, "Her şeye zam olunca bu da kendisine göre zam yapmıştır. Ne delidir ne de normal" dedi.



'Vatandaşın en büyük şikayetlerinden biri'



Öte yandan Türkiye'de umumi tuvaletlerden vatandaşın en büyük şikayetlerinden biri yeterince aydınlatma olmaması. Doktor Zehra Sözbir Köylü, 'Türkiye'de kamusal tuvaletler üzerine bir tasarım araştırması: Şehirli ve eğitimli kullanıcının tuvalet deneyimi' isimli çalışmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Kullanıcılar için aydınlık tuvaletler 'güven veren', 'ne var ne yoksa görülebilen', 'saklayacak bir şeyi olmayan' tuvaletlerken, karanlık tuvaletler 'iç karartıcı', 'kasvetli' ve 'güvensiz' olarak tarif edilmektedir."