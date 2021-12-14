Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler dördüncü toplantıda

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı. İkinci toplantıya ise Türk-İş ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz Perşembe yapılan toplantıda ise Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veri ve raporlar görüşüldü.

Asgari ücrette kararın, bu hafta yapılması planlanan 4'üncü toplantıda verilmesi bekleniyor.