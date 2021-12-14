Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 14:17
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelileri R.V, V.K. ve İ.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli V.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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