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Yargıtay bozmuştu, Mahkeme Ferhat Sarıkaya'ya verdiği cezada direndi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın "etkin pişmanlıktan yararlandırılması gerektiğini" belirterek verdiği bozma kararının ardından yeniden gördüğü davada, eski savcı Sarıkaya'nın 10 yıl hapse çarptırılması kararında direndi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 15:12
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Yargıtay bozmuştu, Mahkeme Ferhat Sarıkaya'ya verdiği cezada direndi

Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar görülen davada eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapsine ilişkin hükümde direnildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamını okuduktan Sarıkaya ve avukatına söz verdi.

Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Sarıkaya, hükümle birlikte tahliyesini istedi.

Sanık avukatının da bozma ilamına uyulması yönündeki beyanının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, daha önce "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Sarıkaya'ya verilen 10 yıllık hapis cezası kararında direndiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya'nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulunda hükme bağlanacak.

- Davanın geçmişi

Sarıkaya, 28 Mart 2019'da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

- "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip"

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesini" hazırladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde "suç işlemek amacıyla çete kurmakla" suçlandı.

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Bunun üzerine Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç etti.

Mesleğe 2011'de yeniden kabul edilerek Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan Sarıkaya, FETÖ soruşturması kapsamında 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç edildi.

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