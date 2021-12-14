Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Gece boğazda çekilen görüntü Rusya'yı alarma geçirdi
Gece boğazda çekilen görüntü Rusya'yı alarma geçirdi
Asgari ücrette dördüncü toplantı belirsizliği sürüyor
Asgari ücrette dördüncü toplantı belirsizliği sürüyor
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
On binlerce çalışana kıdem tazminatı hakkı geliyor
On binlerce çalışana kıdem tazminatı hakkı geliyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler dördüncü toplantıda
Kamu bankalarının faiz indirimi konut satışlarına zirve yaptırdı
Kamu bankalarının faiz indirimi konut satışlarına zirve yaptırdı
Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor
Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Gün ortasında dolar ne durumda?
Gün ortasında dolar ne durumda?
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Sınıf öğretmeni,genç kızın telefonunu çaldı
Sınıf öğretmeni,genç kızın telefonunu çaldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Ekonomi zirvesi sona erdi
Ekonomi zirvesi sona erdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Aralık 2021 15:22
Yazdır
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Bilindiği üzere, 20 Mart 2010 tarihinde yeni kurulan üniversitelerimizin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı" (ÖYP) kapsamında ilan edilen kadrolara ALES, yabancı dil ve lisans mezuniyet not ortalamasına ilişkin puanların ağırlık ortalamasından elde edilen değerlendirme puanına göre merkezi alım yapmak suretiyle devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına adaylar yerleştirilerek, lisansüstü eğitim süreçlerini tamamlamaları sonrasında üniversitelerine geri dönüşleri sağlanmaktaydı.

Yıllar içerisinde anılan programın özellikle büyük üniversitelerce kaldırılmasına yönelik isteklerinin olması ve akademik camianın yapısıyla uyuşmadığı gibi gerekçelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaldırıldı. Halihazırda araştırma görevlisi alımları üniversitelerce doğrudan belirlenen şartlar doğrultusunda ilan edilmekte, sıralamaya giren adaylar giriş sınavına alınmak suretiyle başarılı olanların atamaları yapılmaktadır.

Mevcut durumda zaman zaman tarafımıza ulaşan şikayetlerden görmekteyiz ki, bazı üniversitelerimizde araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın yapıldığı, adaylar ön değerlendirme aşamasında keyfi şekilde elendiği, istenilen adayı almak için hakkaniyetten öte değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Bu sorunları tümüyle kapsayan bir araştırma görevlisi alımıyla ilgili yaşanan süreci sizlere kısaca özetleyelim.

a) Harran Üniversitesi tarafından 22 Ekim 2021 tarihinde İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalında "İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak" şartı ile Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

b) İlan edilen kadrolara toplam 28 aday müracaatta bulunmuştur. Bu kişilerden 21'i çeşitli gerekçelerle (anabilim dalı uyumlu değildir, transkripti fotokopidir) elenmiştir. Sınava 7 adayın girmesi uygun bulunmuştur. (Ön değerlendirme sonucuna üniversite web sayfasından erişilememiştir.)

c) Yapılan yazılı sınav sonrasında ön değerlendirme sonucunda yedinci sırada olan 70 ALES, 51 yabancı dil puanına sahip aday, giriş sınavından 90 puan alarak birinci olmuştur. (Aday mevcut durumda ülkemizde doktoraya giriş için şart olan 55 yabancı dil puanına dahi haiz değildir.)

d) Bunlar bize yansıyan iddialar olmakla birlikte teyide muhtaç olduğunu öncelikle ifade etmemizde yarar var. Kazanan kişinin ilgili Üniversiteden mezun olduğu ve sınav komisyonunun diğer adayları keyfi şekilde eleyerek ve giriş sınavında kendisini kayırdığı iddia edilmektedir.

Ülkemizin en başarılı akademisyenlerinden birisi olan ve daha bugünlerde TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK'in konudan haberdar ise gerekli tahkikatı yaparak, kamuoyunu bilgilendireceğinden kuşkumuz bulunmamaktadır.

Son olarak, ülkemizde şayet devam eden bir Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) olması halinde kazanan adayın akademi için asgari düzeyde olan 70 ALES ve 51 yabancı dil puanıyla sıralamaya girmesinin imkansız olduğunu, kayırmacılığın da hükümferma olduğu günümüzde öğretim üyesi yetiştirme programının bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılması liyakat esaslı bir istihdam için zorunluluk olduğunu belirtmek isteriz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 168 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 168 personel almak için ilana çıktı
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Bu Habere Tepkiniz

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın

Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=bI3qH9AwI562857obLumbqcU.M3UNtix7GFdUEeGVOT.87/fastid=frqnlwrcicfxvwnvektjqbvqgemm/stparam=mlemfnjovi/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/sifali-sulari-ile-orucoglu-termal-resort-otel-de-yeni%20yila-saglikli-yasamla-baslayin-638?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=yilbasi
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı

Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarını dile getirdi. Memleketi karış karış gezdiklerini ve vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ifade eden Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Meclis kürsüsüne döktü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)

Haftanın fırsat ürünleri (13-17)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri