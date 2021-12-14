Belediyeler de YouTube'de! En çok izlenen Belediye YouTube kanalı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan YouTube kanalı SBB TV, tüm büyükşehir belediyelerinin içinde bulunduğu listede 1. sırada yer aldı. Sosyal Medya Araştırma Şirketi BoomSocial'ın paylaştığı Kasım ayı raporu verilerine göre SBB TV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de önüne geçerek 'etkileşim' kriterinde zirvede yer buldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı organizasyonunda üretilen içeriklerle çocuklarımıza, gençlerimize, kadın ve erkek tüm yetişkinlerimize hitap ediyor. Canlı yayınlarla sadece ülkemizde değil, yurt dışından da hemşerilerimize ulaşıyoruz" dedi.

Dijital yenilikleri ve yayıncılık yöntemlerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, "Bu yılın Ocak ayında yayın hayatına başlayan SBB TV YouTube kanalı; fikir, emek ve icraat noktasında tümüyle belediyemiz içerisinde üretilen içeriklerle çocuklarımıza, gençlerimize, kadın ve erkek tüm yetişkinlerimize hitap ediyor. Amacımız her yaştan insanımıza kaliteli içerikle ulaşmaktır. YouTube kanalı üzerinden bunu başardığımıza inanıyor, bunun sonuçlarını da aldığımız geri dönüşler ile görüyorum" şeklinde konuştu.