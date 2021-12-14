Asgari ücrette dördüncü toplantı belirsizliği sürüyor

2022 yılı asgari ücret pazarlıkları kapsamında üç toplantı geride kaldı. TİSK, Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen toplantılarda henüz bir sonuç çıkmadı.



Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından yapılan açıklamada toplantının 13 Aralık'ta (dün) yapılacağı açıklanmıştı. Ancak beklenen görüşme dün itibariyle yapılmadı. Kamuoyunda dün rekor kıran döviz kurları sonrasında toplantının planının bozulduğuna ilişkin spekülasyonlar yayılmıştı.



TİSK ve Türk-İş'in; yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.



Asgari ücret pazarlıklarında dördüncü toplantının ne zaman yapılacağına dair belirsizlikler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edindiğimiz bilgiye göre; asgari ücrette çalışmalar devam ediyor. Dördüncü toplantının yapılacağı tarih ileriki günlerde duyurulacak.