Emniyet, e-scooter kullanımında 'güvenli sürüş' kurallarını hatırlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, trafik yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirlerde daha çok bulunan söz konusu araçların kullanımında güvenli sürüş için uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Konuya ilişkin açıklamada, 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli e-scooter kullandırılmasının, ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa taşıt yolu ya da otoyol, şehirler arası ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerindeki kara yollarında bu aracın sürülmesinin yasak olduğu belirtildi.

E-scooter'ların 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana ve başka bir araca bağlanarak veya asılıp tutunarak sürülmesinin de yasak olduğu kaydedilen açıklamada, izinli gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak kullanılması, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, kara yolunu kullananların hakaretini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, sürücü dışında başka kişilerin taşınması, sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınmasının da yasaklar arasında yer aldığı bildirildi.

Aracın kamu nizamını bozmayacak, özel mülkiyeti ihlal etmeyecek ve araç-yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, gece rahat şekilde fark edilebilmek için önüne beyaz ışık verecek ve en az 20 metre aydınlatabilecek şekilde bir farın, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lambanın, kırmızı reflektör ve 30 metreden duyulabilecek zil, korna veya benzeri ses aletinin olmasının da zorunlu olduğu belirtildi.