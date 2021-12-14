Bakanlıktan sahte banka swift mesajı uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sahte banka swift mesaj dolandırıcılığına karşı uyarı yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kendilerini işadamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka swift mesajları üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Sahte swift mesajlarının whatsapp ya da benzeri iletişim araçları ile ayrıca dolaşıma sokulduğu ve böyle bir paranın varlığı hususunda çok sayıda kişi nezdinde algı oluşturulmaya çalışıldığı, ifade edildi.