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Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi. Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Soyu küresel çapta tehlikede ve hassas kategoride olan leoparın çok iyi korunması ve kesinlikle öldürülmemesi çok önemli. Bir bölgede leoparın varlığı, aynı zamanda yaban hayatı varlığı, ekoturizm için de çok önemli kaynaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 17:33
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Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda, termal kameraya bir süre önce leopar yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu küresel çapta tehlikede olan türler arasına alınan ve insanlardan uzak yaşadığı için görüntülenmesi zor olan leopar, böylece, yurdun doğusunda yakından görüntülenmiş oldu.

Türkiye'nin komşu ülkelerinden İran ve Gürcistan'da görülen, Trakya haricinde yurdun birçok bölgesinde yaşadığına dair kanıtlar olan leoparın Doğu Anadolu'da da görüntülenmesi, yaban hayatı uzmanları arasında heyecan yarattı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, leoparın görüntülenmesinin yıllardır beklenen müjdeli haber olduğunu söyledi.

IUCN Küresel Dağılımı'na göre leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirten Şekercioğlu, "Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Zaten Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülen bir hayvan. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk, benim 2017 yılında hazırladığım memeliler listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor. 2013 yılında dünya leopar raporunda da Kuzeydoğu Anadolu'da leoparın komşu ülkelerden girip çıktığını düşündüğümü belirtmiştim. Bu rapor da 2016 yılında yayımlandı." dedi.

Şekercioğlu, Türkiye'de özellikle sınır bölgelerinde 10 yıldır kesin leopar kayıtlarının olduğunu aktararak, "Bunların daha sistematik şekilde analiz edilip yayımlanması, duyurulması ve tabii ki leoparın görüntülendiği bu bölgelerin kati olarak korunması çok önemli. Yakın dostlarım Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Dr. Öğretim Üyesi Şafak Bulut da Güneydoğu Anadolu sınırında fotokapanlarla teyit ettikleri leoparın yayınını bir iki yıl önce yapmıştı. Diyarbakır'da öldürülen bir leoparımız vardı." diye konuştu.

- "Ekoturizm için de çok önemli bir kaynak"

Anadolu'da görüntülenen leoparın korunması için çok iyi bir yönetim planı yapılması gerektiğinin altını çizen Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Bölge halkıyla da insan-yırtıcı çatışmasını azaltmak için çalışma yapmak lazım. KuzeyDoğa Derneği olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliğiyle bu çalışmaları Kars'ta ve Sarıkamış ormanında yapıyoruz ve bu çalışmaları artırmayı planlıyoruz. Soyu küresel çapta tehlikede ve hassas kategoride olan leoparın çok iyi korunması ve kesinlikle öldürülmemesi çok önemli. Bir bölgede leoparın varlığı aynı zamanda yaban hayatı varlığı, ekoturizm için de çok önemli kaynak."

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