Mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğrenciye duvaklı veda

LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor
Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor
Bakanlıktan sahte banka swift mesajı uyarısı
Bakanlıktan sahte banka swift mesajı uyarısı
Genel Müdür Güldal'dan 'un' açıklaması: Fiyatlarda anormal yükseliş yok
Genel Müdür Güldal'dan 'un' açıklaması: Fiyatlarda anormal yükseliş yok
Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Gece boğazda çekilen görüntü Rusya'yı alarma geçirdi
Gece boğazda çekilen görüntü Rusya'yı alarma geçirdi
Asgari ücrette dördüncü toplantı belirsizliği sürüyor
Asgari ücrette dördüncü toplantı belirsizliği sürüyor
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
On binlerce çalışana kıdem tazminatı hakkı geliyor
On binlerce çalışana kıdem tazminatı hakkı geliyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler dördüncü toplantıda
Kamu bankalarının faiz indirimi konut satışlarına zirve yaptırdı
Kamu bankalarının faiz indirimi konut satışlarına zirve yaptırdı
Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor
Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Sahte profesör, ODTÜ diploması ile doçentlik belgesini kendisi hazırlamış
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 9'a yükseldi
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Tabip Odası'ndan TTB'nin iş bırakma çağrısına tepki
Sınıf öğretmeni,genç kızın telefonunu çaldı
Sınıf öğretmeni,genç kızın telefonunu çaldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Yumurtanın fiyatı yüzde 65 arttı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğrenciye duvaklı veda

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu, memleketti Sakarya'nın Karasu ilçesinde tabutuna duvak koyularak son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 18:24
Yazdır
Mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğrenciye duvaklı veda

Olay, dün akşam Bilecik ili Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Dayısı tarafından alınan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Genç kızın cenazesine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hasan Biçer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdu müdürleri, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, üniversite arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında Berberoğlu, gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken genç kız ile son kez vedalaşan teyzesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Öte yandan, en küçük çocuk olan genç kızın iki kardeşinin daha olduğu ve büyük ağabeyini 12 yaşında kalp krizi sebebiyle kaybettiği öğrenilirken kuzeni İlyas Berber, Meltem'in yaklaşık 3 ay önce midesine kelepçe taktırdığını belirtti.

Üç ay kadar önce midesine kelepçe taktırmıştı

Meltem Berberoğlu'nun, çevresinde sevilen ve eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olarak bilindiğini belirten kuzeni İlyas Berber, "Kilolu olduğu için üç ay kadar önce midesine kelepçe taktırmıştı. Kaldığı yurtta kalp krizi geçirdi. Orada müdahale ediliyor. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.

'Mide ameliyatı' 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin sonu oldu
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Emniyetten 'evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi' iddiasına açıklama
Emniyetten 'evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi' iddiasına açıklama
Kışın vazgeçilmezi kestane fiyatları el yakıyor
Kışın vazgeçilmezi kestane fiyatları el yakıyor
Çay koymak için ocağı yaktı, tüp patladı: 2 yaralı
Çay koymak için ocağı yaktı, tüp patladı: 2 yaralı
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu
5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü
5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü
İranlılar yeni yılı Van'da geçirecek
İranlılar yeni yılı Van'da geçirecek

Bu Habere Tepkiniz

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?
Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=bI3qH9AwI562857obLumbqcU.M3UNtix7GFdUEeGVOT.87/fastid=frqnlwrcicfxvwnvektjqbvqgemm/stparam=mlemfnjovi/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/sifali-sulari-ile-orucoglu-termal-resort-otel-de-yeni%20yila-saglikli-yasamla-baslayin-638?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=yilbasi
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarını dile getirdi. Memleketi karış karış gezdiklerini ve vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ifade eden Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Meclis kürsüsüne döktü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri