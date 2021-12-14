Mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğrenciye duvaklı veda

Olay, dün akşam Bilecik ili Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Dayısı tarafından alınan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Genç kızın cenazesine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hasan Biçer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdu müdürleri, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, üniversite arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında Berberoğlu, gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken genç kız ile son kez vedalaşan teyzesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Öte yandan, en küçük çocuk olan genç kızın iki kardeşinin daha olduğu ve büyük ağabeyini 12 yaşında kalp krizi sebebiyle kaybettiği öğrenilirken kuzeni İlyas Berber, Meltem'in yaklaşık 3 ay önce midesine kelepçe taktırdığını belirtti.

Üç ay kadar önce midesine kelepçe taktırmıştı

Meltem Berberoğlu'nun, çevresinde sevilen ve eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olarak bilindiğini belirten kuzeni İlyas Berber, "Kilolu olduğu için üç ay kadar önce midesine kelepçe taktırmıştı. Kaldığı yurtta kalp krizi geçirdi. Orada müdahale ediliyor. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.