Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni gelişme

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in (43), geçen yıl şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

MÜŞETTİŞLER HESAPLARI İNCELEDİ

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Haklarında, 'zimmet" ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan dört duruşmada, tutuklu olan 18 sanıktan 17'si tahliye edildi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI DURUŞMADA

Bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Reşat Elgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun da duruşmayı izledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN EKSİK HAZIRLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mahkemede savunma yapan Reşat Elgin, Halit Güleç'ten habersiz hiçbir ödeme yapmadığını, tüm ödemeleri onun talimatı ve bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi. Duruşmada söz alan Yalova Belediyesi avukatı, 150 sayfalık bilirkişi raporuna itiraz ederek, üyelerden birinin yetki belgesinin yetersiz olması nedeniyle yeni bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Söz alan iddia makamı ise yeni bilirkişi raporu istenmesi ve mevcut bilirkişilerin aykırı rapor düzenlemesi nedeniyle haklarında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Bilirkişilerin eldeki bilgi, belge, mesajlar ve konuşmalara raporda yer vermediklerini ileri süren Bekir Bilgi'nin avukatları, özellikle olaydan 7 gün sonra suç duyurusunda bulunan Vefa Salman, Halit Güleç ve belediye yetkililerine yer vermediklerini belirterek, raporun yanlı düzenlendiğini ileri sürdü ve yeni heyet raporu alınmasını talep etti.

Davadaki tek tutuklu sanık olan Reşat Elgin'in tahliyesini talep eden avukatı, bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulunulması talebine de katıldıklarını ifade etti.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Son olarak sanık avukatlarına söz veren mahkeme, Reşat Elgin'in tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verdi.