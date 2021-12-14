'CHP'li Gaytancıoğlu'na şantaj' davasında karar açıklandı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 24 Temmuz 2019'da, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle Özlem Feraye Önder ve eşi Ömer Önder'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, çift hakkında 'cinsel içerikli görüntüler üzerinden milletvekiline şantaj yapma' suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması, bugün Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ömer Önder, avukatı Cumali Pehlivan ve Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk'in katıldığı duruşmada, Özlem Feraye Önder ise raporlu olduğu için yer almadı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz yargılanan sanıklar Özlem Feraye Önder'e 1 yıl 15 gün, Ömer Önder'e ise 10 ay hapis cezası verdi.