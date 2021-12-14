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MASAK'tan 'sahte banka swift mesajları ile dolandırıcılık' uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka "swift mesajları" üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıklarını, vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 19:41
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MASAK'tan 'sahte banka swift mesajları ile dolandırıcılık' uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK), yapılan yazılı açıklamada, sahte içerikli banka swift mesajı dokümanları kullanılarak yapılan dolandırıcılık fiillerine karşı vatandaşların mağdur olmaması için açıklama yapılmasının zaruri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kurulca yapılan analiz, araştırma ve incelemelerde, kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin, sahte banka swift mesajları üreterek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin muhataplarına karşı inandırıcılığı sağlamak için yurt dışından Türkiye'ye transfer edilecek bir paranın bulunduğu veya sözde paranın Türkiye'de yatırım amacıyla değerlendirilmek istenildiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sahte swiftlerle birlikte yabancı uyruklu sözde yatırımcılara ait pasaport fotokopilerinin bir ek yapmak suretiyle inandırıcılığın artırılmaya çalışıldığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Araştırmada, kimi durumlarda, vatandaşlarımıza ait şirket hisselerinin, gayrimenkullerin ve/veya menkullerinin sahte belgeler kullanılarak devir alınmaya çalışıldığı veya ülkemizde yerli yatırımcılar ile ortak ticari faaliyette bulunulacağının vadedildiği, dolandırıcıların, yabancı kişilere ilişkin pasaport fotokopilerini sahte swiftlerle birlikte dolaşıma soktuğu, sözde transfer edilen tutarın MASAK tarafından bloke edildiğine ilişkin ülkemiz bankaları tarafından oluşturulmuş görünümü verilen ve içeriğinde banka hesap bilgilerinin bulunduğu evrakların düzenlendiği saptanmıştır. Yapılan analizlerde ayrıca, sahte belge üretilmek suretiyle oluşturulan sözde bloke yazılarında 'MASAK tarafından söz konusu paraya ilişkin olarak inceleme devam etmektedir' veya söz konusu paranın MASAK tarafından 'onay verildikten sonra banka tarafından alıcısına verileceği' gibi gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiği anlaşıldı."

İncelemelerde, sahte swift mesajlarının ayrıca whatsapp ya da benzeri iletişim araçları ile ayrıca dolaşıma sokulduğunun ve böyle bir paranın varlığı hususunda çok sayıda kişi nezdinde algı oluşturulmaya çalışıldığının fark edildiği vurgulanan açıklamada, " Hususları tespit edilmiş olup konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca suç duyurusunda da bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu tip dolandırıcılık fiillerine itibar etmemeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından son derece önem arz etmektedir." denildi.

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