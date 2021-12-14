Fuat Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Ekonomik gelişmelere ilişkin) Ekonomide, istihdamda, üretimde, ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Aralık 2021 20:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz.
Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.
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