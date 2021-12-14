Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Aralık 2021 20:54
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız