İBB zabıtaları ile Belediye zabıtaları birbirine girdi
İstanbul Esenler'de, yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi Belediye zabıta ekipleri ile İBB zabıta ekipleri stant yeri tartışması nedeniyle birbirine girdi. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Aralık 2021 20:56
İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı'nda yaşanan olayda iddialara göre; Esenler Belediyesi yarın yapmayı planladığı 'Dünya Çay Günü' etkinliği dolayısıyla meydana stant kurdu.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNDÜ
Kurulduğu alanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İBB zabıta ekipleri, standı kaldırmak istedi. Bu nedenle İBB zabıta ekipleri ile Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü.
ÇEVİK KUVVET ARAYA GİRDİ
Çevik kuvvetin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız