ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti
Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 sürecinde sınavların sorunsuz uygulanmasındaki desteklerinden dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 21:02
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ettim. Pandemi sürecinde ÖSYM sınavlarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasında desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız nezdinde tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız