'İyilik elçileri'nin desteği ihtiyaç sahiplerinin yuvasını ısıtıyor

Elazığ'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, hayırseverlerin katkısı ile kentte kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 300 aileye soba ile yakacak desteği sundu.

İHH'nin "iyilik elçileri" kış aylarında kentteki ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtmak için harekete geçti.

Gönüllüler, "Sobası olmayan, bacası tütmeyen ev kalmasın ve minik kalpler üşümesin" sloganıyla tespit ettikleri kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri soba ve yakacakları ulaştırıyor.

Vatandaşların sobasını kuran gönüllülerin desteği yuvaları ısıtıyor.

300 aileye destek sağlandı

Derneğin Elazığ yurt içi yardım birimi sorumlusu Kürşat Kaya, AA muhabirine, İHH gönüllüleri olarak kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine ulaşanlar ile tespit ettikleri ailelere soba ve yakacak yardımı yaptıklarını ifade eden Kaya, "Odun yardımında şimdiye kadar 200 aileye ulaştık. Soba yardımında da 100 aileye ulaştık. Allah'ın izniyle ve yardımseverlerin katkısıyla bu insanların kış mevsiminde üşümemesine inşallah vesile olacağız." dedi.

Kaya, bu çalışmada yaklaşık 50 gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çaldıklarını dile getirerek, evlerde sobaları kurarak, yaktıklarını aktardı.

"Ev ziyaretleri ile onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Girdiğimiz evlerin sıcacık yuvaya dönüşmesini büyük bir mutlulukla karşılamaktayız." diyen Kaya, hedeflerinin de bu olduğunu kaydetti.

Dernek gönüllülerinden Enes Arslan da hayırseverlerin kendilerine emanet ettiği yardımları vatandaşlara hakkıyla ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu işi gönülden yaptıklarını vurgulayan Arslan, "Bugün de çok şükür birçok ailemizin kapısını çalmak nasip oldu. Gönüllü kardeşlerimizin de bizlere destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Yardıma ihtiyaç duyan ailelere iyilik taşıyoruz"

Derneğin faaliyetlerine gönüllü destek sunan lise öğrencisi İbrahim Kaya ise bu çalışmaları mutlulukla sürdürdüğünü aktardı.

Kaya, "Yardıma ihtiyaç duyan ailelere iyilik taşıyoruz. Bu yardımları ulaştırmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Destek sunulan Yüksel Koyun, İHH yetkililerinden destek istediğini anlatarak, "Allah razı olsun, gerekli yardımda bulundular. Soba ve yakacak ihtiyacımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıttılar." şeklinde konuştu.