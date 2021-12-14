Elon Musk'ın açıklaması Dogecoin'i uçurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin alınabileceğini söyledi.

Musk'ın açıklamasının ardından DOGE yüzde 37 artarak, 0.1595'ten 0.2190'a yükseldi.

Dünyanın en zengin insanı Musk, geçtiğimiz gün Dogecoin ile bir şeyler satın almanın Bitcoin'den daha iyi olduğunu söylemişti.

Musk, geçtiğimiz Ekim ayında da, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte Dogecoin'e yatırım yaptığını söylemişti.

'DOGECOİN İŞLEMLER İÇİN DAHA UYGUN'

Musk, Dogecoin'in Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine göre bir avantaja sahip olduğunu söylerken şaka yoluyla ortaya çıkan kripto para birimini işlem yapılabilecek en iyi kripto para birimi olarak görüyor.

Musk, Time dergisine 2021 Yılın Kişisi seçildikten sonra "Temelde Bitcoin, işlemsel para biriminin iyi bir alternatifi değil" demiş, "Aptalca bir şaka olarak oluşturulmuş olsa da, Dogecoin işlemler için daha uygun" ifadelerini kullanmıştı.