Masalbüs köy okulları için yollara düştü

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi tarafından hayata geçirilen Masalbüs köy çocuklarına masal anlatıcılığı, akıl-zeka oyunları ve kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Yapılan ekinlikler sonunda öğrencilere kitap, zeka oyunları gibi çeşitli hediyeler verildi. Tüm köy okullarına ulaşmayı hedefleyen Masalbüs ekibi, Geçitboyu Köyü 75. Yıl ilkokulu ve Balveren Gazi Ortaokullarını ziyaret ederek öğrencilere masal anlatıp, beraber kitap okudular. Öğrenciler okudukları kitapları arkadaşlarına anlattı.

'ULAŞMADIK KÖY BIRAKMAYACAĞIZ'

Masalbüs Proje Koordinatörü Büşra Açıkgöz; "Masalbüs etkinliğimizin ikinci durağındayız.Geçitboyu İlkokulu ve Balveren Gazi Ortaokulunu ziyaret ettik. Geçitboyu İlkokulunda kitap okuma etkinliği ve masal anlatıcılığı etkinliği yaptık. Ulaşmadık köy bırakmayacağız. Zaten projemizin öncelikli amaçlarından bir tanesi Anadolu Masalları etkinliğini köy köy anlatmak. Aynı zamanda ilimizde uygulanan 'DUY beni' projesi kapsamında okullarda yapılan kitap okuma etkinliğini de projemize dahil ettik. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek. Her yeri, köy köy, adım adım dolaşmak maksadıyla yapılıyor bu etkinlik. 'Şırnak başaracağım diyor' mottosuyla hareket eden bir proje. İlimizde ulaşılmayacak köy bırakmamayı düşünüyoruz. Köy köy gezmeyi, köy köy bu etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.