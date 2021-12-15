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15 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

15 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 00:01
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15 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/15.45/16.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya heyetini kabulünde yer alacak.

(TBMM/Ankara/15.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GYODER Mipim 2022 Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonunun afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma/Umut timi kurulması projesi kapanış programı ile Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kahramanmaraş/11.30/17.15)

5- TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

KAPAT [X]

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla gerçekleştirilecek "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayacak Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak, trenle Elmadağ Garı'na kadar seyahat edecek.

(Ankara/15.30)

3- TÜİK, ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini, "Satınalma Gücü Paritesi, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

5- ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

(Abu Dabi)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çevrim içi görüşme yapacak.

(Moskova)

3- Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın katılımıyla AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. Şampiyonanın ilk maçında B Grubu'nda Brezilya'nın Minas ve Kazakistan'ın Altay takımları karşı karşıya gelecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Imoco Volley takımıyla mücadele edecek.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor, Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor ve Eyüpspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Samsun/16.00/İzmir/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel U-net Holon takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

(Holon/22.00)

4- Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'ndaki 2'nci maçında Bahçeşehir Koleji, Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Safiport deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Mont de Marsan/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçları yapılacak. Hatayspor, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek; deplasman mücadelelerinde OGM Ormanspor, Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımıyla, Nesibe Aydın, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibiyle, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Lointek Gernika takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.30/Sfantu Gheorghe/20.00/Pecs/21.00/Biskay/22.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Polonya'nın Projekt takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Varşova/22.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanşında Nilüfer Belediyespor, İspanya'nın CV Tenerife takımını konuk edecek.

(Bursa/18.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından ertelenen Beykoz Belediyespor-Beşiktaş maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

***

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