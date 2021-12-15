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Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Aldığınız araç pert çıkabilir

Çip krizi ve stokçular yüzünden yaşanan araç yokluğu, fırsatçılara gün doğurdu. Hasar kaydı yapılmayan ağır kazalı araçlar, ince tamirin ardından yollara sürülmeye başladı. Bu iş için oluşturulan sosyal medya sayfalarında neredeyse 4 tekeri kalmış araçların bile binlerce liraya satıldığı görülüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 15 Aralık 2021 06:40
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Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Aldığınız araç pert çıkabilir

Trafik sigortası olmayan ve ağır hasarlı olduğu için perte çıkması gereken araçlarını kayıt dışı tamir ettirenler, araçları alanların hayatlarıyla oynuyor. Araç fiyatlarının artmasıyla birçok hasar kayıtsız aracın tamir ettirilerek piyasaya sürüldüğünü aktaran oto ekspertizleri, araç alacakları uyarıyor.


HASAR KAYDI YOK DİYE SATIYORLAR

Sosyal medyada oluşturulan sayfalarda satışa çıkarılan araçların yüzde 80'inde hasar kayıtsız yazıyor. Yürür durumda olmayan araçların fiyatları 60 bin liradan 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Takla atmış, ön kaput, motor ve şase kısmı aldığı darbeden dolayı dağılmış ve yürür vaziyette olmayan araçların sigorta şirketlerince perte çıkarılıp, hurdaya gönderilmesi gerekiyor.


Ama bazı araç sahipleri, özellikle tek taraflı kazaya karışan araçlarını sigorta şirketlerine bildirmeyip, tamir ettirmeden satıyor ya da tamir ettirip ikinci el piyasasında hasarsız araç fiyatına satıyor. Bostancı Oto Sanayi Sitesi esnaflarından Salih Öztürk bu durumun son bir yılda daha da arttığını söyledi.

KAYITSIZ ÇALIŞAN TAMİRCİLER

80'li yıllardan bu yana ailece oto tamir işi yaptıklarını belirten Salih Öztürk, "Oto kaportacılar ve oto tamirciler hasarlı araç alım satımı yapıyorlar. Zaten yürüyen aksamında problem olan, hava yastığı açılmış, takla atmış olan aracın perte çıkıp hurdaya gitmesi gerekir. Trafiğe çıkışı sakıncalı araçlar bunlar. Önceden merdiven altı araç kiralama firmaları bu araçları piyasadan toplar, tamir ettirip piyasaya kiralardı. Şimdi vatandaşlar ağır hasarlı aracını ya satışa çıkarıyor ya da yaptırıp ilana koyup satıyor." dedi.

VATANDAŞI ALDATIYORLAR

Salih Öztürk, "Perte çıkması gereken aracın rayiç bedeli 100 bin lira mesela. Vatandaş aracını gidip 50-60 bin liraya toplatıyor. Yürür hale getirip, ilana komple boyalı, hasar kaydı yok, tramer yok yazıyor. Perte çıkarıp 100 bin lira rayiç bedel alacağı aracını ikinci el piyasasında emsallerinden 8-10 bin lira ucuza satarak rayiç bedelin 2 katını kazanıyor. Bu araçlar ağır hasar almış ve trafiğe çıkması ciddi sorun oluşturuyor" diyerek bu araçları alan vatandaşların aldatıldığını ifade etti.

SİGORTA ŞİRKETİNE BİLDİRMİYORLAR

Son bir kaç ayda tamir edilip piyasa sürülen ağır hasarlı araç sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirten Uzmanel Oto Ekspertiz Genel Müdürü Gürbüz Taşkın ise, "Bu araçların sayısındaki artışın temel nedeni piyasadaki araç azlığı ve ikinci el araçlarda meydana gelen fahiş fiyat artışı. Vatandaş aracının sigortası olsa bile tek taraflı kazalarda ağır hasar almış olan aracını sigorta şirketine bildirmiyor. Çünkü sigorta şirketinin araç için belirlediği rayiç bedeli almak işine gelmiyor. Çünkü aracı tamir ettirip sattığında alacağı rayiç bedelden 2-3 kat daha fazla paraya aracını satabiliyor" dedi.

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Bu gibi durumlarda araçların ağır hasarlı olup olmadığının ekspertizlerde ortaya çıkarıldığını ifade eden Taşkın şunları kaydetti: "Zaten böyle ağır hasardan çıkma araçlar mutlaka yolda kalıyorlar. İşte burada araç alımında ekspertizin önemi ortaya çıkıyor. TSE 13805 standart onaylı ekspertizlerde araçların kapsamlı tarama paketlerden geçirilmesi gerekiyor."

Sigorta şirketleri de satıyor

Gürbüz Taşkın, ağır hasarlı araçları sadece vatandaşların değil sigorta şirketlerinin de sattığına dikkat çekerek, "Tabi ki sigorta şirketleri bunu yasal yapıyor. Sigorta şirketleri tamir edilmesi için yetkili servise götürülen ağır hasarlı aracın ne kadar masrafla tamir edileceğinin tespiti için aracı ekspertize baktırıyor.

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Bu esnada aynı aracı sovtajcılara sunuyorlar. Sovtaj, hasarlı araçlı alan araçların satılarak sigorta şirketinin giderinin azaltılması gerek. Eğer tamir masrafı fazla ise şirket aracı sovtajcılara satıyor. Böylece araç sahibine ödenmesi gereken rayiç bedelin büyük bölümünü sovtajcıdan alıyor. Yani sigorta şirketinin gideri ciddi anlamda düşüyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Şahin Şen

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