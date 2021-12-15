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Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Erivan yönetimi, Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını bu defa geri çevirmedi. Bakan Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile ilişkiler için 'özel temsilci' atanacağı açıklamasına Erivan da aynı şekilde karşılık verdi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Aralık 2021 07:25
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Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

İkinci Karabağ savaşı sonrası, siyasi ve ekonomik krizin pençesine düşen Ermenistan, Türkiye ile normalleşmeyi kurtuluş reçetesi olarak görüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkiler için 'özel temsilci' atanacağını duyurdu. Erivan da aynı şekilde karşılık verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin özel bir temsilci atayacağını duyurdu. Türkiye ile ilişkileri ön şartsız normalleştirme sürecine hazır olduğunu vurgulayan Unanyan, bunun hükümet programında yer aldığına dikkat çekti. Unanyan "Bu bağlamda, Türk Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz. Ermeni tarafının diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağını teyit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Ermenistan konusunda büyükelçilik değil özel temsilci atanacağını söylediğini hatırlatarak "Azerbaycan da bunun son derece isabetli olduğunu söyledi. Biz her konuyu Azerbaycan'la birlikte karar veriyoruz. Ermenistan, bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse büyükelçilik de açılabilir. Bu konuda yine Azerbaycan ile birlikte karar veririz. Ayrıca, Erivan-İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya geldikten sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu. İki liderin görüşmesine Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katıldı.

"ERİVAN'IN İHTİYACI VAR"

Uzmanlar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşmenin bölgede barışa katkı sağlamanın yanı sıra Ermenistan'ın ekonomik sorunlarını çözmesi için bir fırsat olacağını söyledi. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Akgün "Bölgenin normalleşmesi için Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin rayına oturması şart. Türkiye çok boyutlu bir denklem olduğunu görmek zorunda" dedi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Saynur Derman "Bölgesel istikrarın sağlanması için bölgesel aktörler arasında diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkilerin normalleşmesi lazım. Bölgedeki barışın en çok Ermenistan'a faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan yeni dönemi değerlendiren, bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden Sevil Nuriyeva İsmayılov, bu aşamaya gelinmesinde Karabağ zaferinin önemine dikkat çekti. Gazetemize konuşan İsmayılov, şunları söyledi: Gözlemcilerin birçoğu bu noktaya gelinmesinde Karabağ'daki savaşın zaferle sonuçlanmasının etkili olduğunu değerlendiriyor. Ermenistan'ın bölgede yeni siyasi duruma yanaşmaktan başka çaresi kalmadı. Şimdi geldiğimiz nokta Azerbaycan açısında da önemli. Çünkü Bakü, Ermenistan'ın direkt Türkiye ile temasa geçmesi halinde Erivan'ın fikirlerinin değişeceğini de düşünüyor. Bakü'nün de istediği buydu zaten.

AZERBAYCAN SICAK BAKIYOR

Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme süreci Azerbaycan'dan da destek gördü. Türkiye, adımlarını, Azerbaycan ile koordine bir şekilde yürütürken, gazetemize değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Strateji Merkezi Başkanı Ferid Shafiyev, ilişkilerin normalleşmesini Azerbaycan'ın da desteklediğini söyledi. Shafiyev şöyle konuştu: İkinci Karabağ savaşından sonra Güney Kafkasya'da amacımız barışa nail olmak. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi strateji bakımından bize uygun. Tabii burada Zengezur Koridoru gibi birçok mesele var. Bu konuda da ilerleme olması çok önemli. Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesini destekliyor. Ermenistan'ın normalleşme istediğini Moskova'daki 3+3 toplantısında da gözlemledik. Diyalog istiyorlar. Özel temsilciler atanacak olması önemli bir adım.

Selçuk Böke

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