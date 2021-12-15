Otoyol ağında hedef sekiz bin kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin otoban ağını genişletmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 2023'e kadar Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile altı otoyol projesi başlayacak. Bunlara ek olarak 2023-2035 dönemi için de 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor. Türkiye'nin otoyol ağı 2023 yılı sonunda 3 bin 779 kilometreye çıkarılacak.

2023'e kadar 6 proje başlayacak, 2023-2035 arasında 13 proje ihale edilecek.

2023-2035 dönemi için planlanan otoyol projelerinin trafiğe açılması ile de, otoyol ağı 8 bin 124 kilometreye ulaşacak. 2021-2023 döneminde Mersin (Çeşmeli)-Kızkalesi Otoyolu, Kınalı-Malkara Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu planlandı. 2023-2035 döneminde ihalesi ve yapımı planlanan YİD otoyol projeleri ise şunlar: Gerede-Ilgaz Otoyolu, Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi), Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-Burdur Otoyolu, Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Ilgaz Merzifon Kesimi), Delice-Samsun Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu dahil), Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon Gürbulak Kesimi), Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Kesimi), Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kızkalesi-Taşucu Kesimi).

Diğer çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 2.900 sinyalize kavşağın 212'sini dönüştürme çalışması tamamlandı. 45 kavşakta dönüştürme çalışmaları sürüyor.

C. Fırat Aydoğmuş