5 kamu kurumu 159 personel almak için ilana çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 4 üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alacak. Başvurular 10 ila 21 ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı/p>
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 54 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Boğaziçi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2021
Alparslan Türkeş Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2021
Celal Bayar Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız