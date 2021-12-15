Taksirle ölüme, taksitle ceza! Baba karara isyan etti

Konya'da 2 yıl önce kamyonetiyle emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarparak ölümünde neden olan Mesut Öğütçü (27) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 24 eşit taksitle ödemek şartıyla 18 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Oğul Yasin Karaer bu karara isyan ederek, "Babamın ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu. Ama ceza almadan sadece para cezasına çarptırıldı. 'Bir canın bedeli bu mu?" diye konuştu.

Kaza 13 Ocak 2020'de yaşandı. Mustafa Şakir Özkan'ın kullandığı 06 HB 5091 plakalı otomobil, Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde tramvay durağına yakın bir yerde durdu.

Sürücü Özkan ile Hüsnü Karaer otomobilden indikleri sırada arkadan gelen Mesut Öğütçü yönetimindeki 42 EEE 31 plakalı kamyonet, Hüsnü Karaer'e çarptı. Yaralanan Karaer, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza anı ise Mobese kameralarına yansıdı. Mesut Öğütçü emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Daha sonra hazırlanan adli tıp raporu sonucu asli kusurlu bulunan Öğütçü, yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 BİN TL PARA CEZASI

Mesut Öğütçü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Tutuklu yargılanan Öğütçü yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi Mesut Öğütçü'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal hükümleri de uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme bu cezayı da 18 bin 200 TL adli para cezasına çevirip, Öğütçü'nün 24 eşit taksitle ödemesini kararlaştırdı.

OĞLU KARARA İSYAN ETTİ

Kazada ölen Hüsnü Karaer'in oğlu Yasin Karaer (35) karara isyan ederek şunları söyledi: "Babamın ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu. Ama ceza almadan sadece para cezasına çarptırıldı.

Bir canın bedeli bu mu? Biz bu kararı kabul edemiyoruz. O nedenle kararı istinaf ettik. Bu kararın bozulacağını, sürücünün hak ettiği cezayı alacağını ümit ediyoruz" dedi.

Tolga Yanık