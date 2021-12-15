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Konut satışında rekor kırıldı!

Konut satışları rekorlara doymuyor. Kasımda 178 bin konut satılarak bu yılın en yüksek aylık satış rakamı yakalandı. 11 ayda 1 milyon 265 bin ev satışı yapıldı. Yılsonunda 1.5 milyon konut satışıyla rekor bekleniyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Aralık 2021 08:30
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Konut satışında rekor kırıldı!

Son dönemde inşaat maliyetlerinin yükselmesinin ardından konut fiyatlarının zamlanacağı beklentisi ev almak isteyen tüketiciyi harekete geçirdi. Maliyet artışından etkilenmek istemeyen vatandaş birikimini konuta yatırdı. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. Bu rakam, Temmuz 2020'de kamu bankalarının faiz indirimi hamlesinden bu yana yakalanan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Ayrıca tüm zamanların aylık en yüksek dördüncü satış rakamı da oldu. Konut satışları ocak-kasım döneminde ise 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ YARADI

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle ipotekli satışlar düşük seyrediyordu. Kamu bankalarının 26 Ekim itibarıyla faiz oranlarını önce yüzde 1.29'a ardından da 1.20'ye kadar çekmesi krediyi de hareketlendirdi. Ekimde 28 bin 49 konut için kredi kullanılmıştı. Kasımda ise ipotekli konut satışları 39 bin 366 oldu. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış görüldü.

DÖVİZİ BOZAN EVE KOŞTU

Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 22'de kalırken, diğer satış türleri (peşin, senet) sonucunda 139 bin 448 konut el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78 olarak gerçekleşti. Bu durum döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne yönelişin olduğunu ortaya koydu.

YABANCIDA DA REKOR

Kasım rakamlarında yabancıya satışta da rekor var. Yabancıya satış 2019'da 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. Geçen ay itibarıyla bu rakam da aşıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakkasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 oldu. Ayrıca kasımda aylık satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık yabancıya satışı olarak kayıtlara geçti.

SATIŞLAR NEDEN ARTTI

İnşaat maliyetlerinin yükselmesinin ardından konut fiyatlarının zamlanacağı beklentisi tüketiciyi harekete geçirdi.

Kamu bankalarının faiz oranlarını yüzde 1.20'ye kadar çekmesi kredili satışları artırdı.

Vatandaş döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarındaki birikimini gayrimenkule kaydırdı.

Yabancı yatırımcının talebi ciddi oranda arttı.

Gurbetçiler de kur artışları nedeniyle Türkiye'den gayrimenkul alımına yöneldi.

Tam kapanmanın bitmesi, yüz yüze eğitimlerin başlaması da konuta talebi artırdı.

DOLAR VE ALTINDAN KONUTA DÖNÜLÜYOR

TL'de yaşanan değer kaybından hareketle yatırımcıların varlıklarının değerlerini koruma arayışında konuta rağbet gösterdiğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Artan maliyetlerle birlikte arzın da az olmasıyla konut fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Satış detaylarında baktığımızda bir miktar döviz varlığının konuta yöneldiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde dolar ve altından gayrimenkule dönen bir kitleyle de karşılaşacağız. Konut satışının, fiyatların enflasyonist dönemde daha da artacağı inancı ve konut yatırımının enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

YIL SONUNDA RAKAM 1.5 MİLYONA ULAŞIR

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında ipotekli satışların payının son yılların en düşük seviyesine gerilemesinin konut alıcılarının yüksek faiz yükü altına girmediklerini gösterdiğini belirtti. Durbakayım, "Aynı tabloya farklı bir açıdan baktığımızda, satışların yüzde 80'nin nakit olarak gerçekleştiğini ve özellikle 2. el satış kategorisinde el değiştiren konutların büyük kısmında peşin ödeme yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu durumun özeti döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne çok ciddi bir kaynak aktarımı olduğudur. Diğer taraftan sektördeki arzın daralması, fiyatların artması da yatırım sahiplerinin gayrimenkul yatırımlarında daha çok kar potansiyeli gördüğünü işaret etmektedir" diye konuştu. Durbakayım, satışların aralıkta 200 bini aşacağını ve yıllık rakamın ise 1.5 milyon adet seviyesine gelerek yeni bir rekoru zorlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

YABANCIYA SATIŞTA REKOR KIRMAYA DEVAM

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kasım ayında yabancıya yapılan satışların, kendi rekorunu kırdığını söyledi. Özyurt, şöyle devam etti: "Üstelik yıl sonu hedefi de şimdiden aşılmış oldu. Yabancıya gerçekleştirilen toplam satışlarda yeni rekorlara imza atmamız çok büyük olasılık. Öte yandan konut kredi faizinin düşmesinin de iç piyasa satışlarına olumlu yansıdığını görüyoruz. İç piyasaya istikrarlı bir hareketlilik kazandırmak için konut kredi faiz indiriminin yanı sıra hammadde fiyatlarının da kontrol altına alınması gerekiyor. Buna ek olarak yatırımcılara yeni finansman modellerinin sunulması şart. Konuta yatırımı cazip hale getirecek düzenlemeler yapılırsa biz müteahhitler yatırımlarımıza güvenle devam edebiliriz."

SEDA TABAK

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