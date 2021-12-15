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2023'te ilk gaz karaya ulaşacak!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te karaya ulaşacağını söyledi. İlk fazda günde yaklaşık 10 milyon metreküp, ikinci fazda günde yaklaşık 40 milyon metreküp doğalgaz miktarına ulaşılması planlanıyor" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Aralık 2021 08:50
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2023'te ilk gaz karaya ulaşacak!

Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alan operasyon merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bilgin, "Deniz tabanındaki doğalgaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta olacak.

Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte ve 2 bin 200 metrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde kurulacak. İlk fazda günde yaklaşık 10 milyon metreküp, ikinci fazda günde yaklaşık 40 milyon metreküp doğalgaz miktarına ulaşılması planlanıyor" dedi.

YILDA 4 MİLYAR DOLAR

Bilgin, çıkarılacak doğalgazın Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişimine değer katacağını belirterek, "Bu keşif, Karadeniz'de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir. Projemizde bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık. Yılda 4 milyar dolar değer sağlayacak bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ'DE ÇALIŞMALAR SIKINTISIZ DEVAM EDİYOR

Doğal gazdaki fiyat artışlarının hane halkına doğrudan yansıtılmadığına dikkati çeken Bakan Dönmez, şu anda hane halkının doğal gaz faturasının dörtte üçünü devletin karşıladığını kaydetti.

Dönmez, konutlarda kullanılan doğal gaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini, akaryakıt ile birlikte bu miktarın toplam 150 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz konusunda en hızlı üretime hazırlık projelerinden birinin yürütüldüğünü aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Bu gazı. 2023'ün ilk çeyreğinde getireceğiz. Bugünden yarına hemen olmuyor. Saha büyük, bir sürü kuyu açıp üretime hazırlayacağız. Üretilen gaz boru hattıyla kıyıya gelecek, işlenecek. Ulusal sisteme bağlanacağı için herkes kullanabilir hale gelecek. 2025-2026 civarında plato dediğimiz maksimum üretim seviyesine ulaşacağız. Sonrasında 20 yıl boyunca evlerin gazı bizim doğal gazımız olacak."

Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda ocak-şubat gibi keşif amaçlı sondajımız olacak. Arkadaşlarımız alanı çözdüler ve ümitvar konuşuyorlar. Keşif inşallah olur. Olursa 540 milyar metreküplük miktar artmış olacak." dedi.

Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarına Ünye'de devam ettiğini belirterek, Yavuz sondaj gemisinin de hazırlıklarının tamamlanmasıyla sahada görev alacağını söyledi.

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