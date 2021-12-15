Hapis bile yattılar, örgütten kopmadılar

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü köşesinde FETÖ üyeliğinden yıllarca hapis yatıp, tahliye sonrası örgütten kopmayan, yeni yapılanma faaliyeti içerisinde olan FETÖ'cüleri yazdı.

Kaplan yazısında:

23 Eylül'de Ordu ilimizde düzenlenen operasyonla FETÖ'nün il yöneticisi ve altındaki diğer üç örgüt yöneticisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar kimlerdi dersiniz? Daha önce FETÖ üyeliği tespit edilen, KHK ile memuriyetine son verilen ve hatta cezaevinde yıllarca kalmış dört isim...

O isimlerden biri İ.S. idi. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda müezzin olarak çalışan İ.S., FETÖ'nün hücre yapılanması kapsamında "himmet" adı altında para toplarken yakalandı. Cezaevinden çıktıktan sonra ise "terfi ettirildi" ve FETÖ'nün Ordu ilindeki yöneticisi yapıldı.

Gözaltına alınanlardan bir diğeri de Aile Bakanlığı'ndaki memuriyetinden ihraç edilen H.T. idi. Hapis yatarken örgütün cezaevi sorumlusu olmaya "terfi ettirilen" H.T., FETÖ üyeleriyle iletişimini çıktıktan sonra da sürdürdü ve talimat almaya devam etti.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Z.T. ve C.G. de örgütün ildeki sözde üst düzey sorumluları yapılmıştı. Bu dört kişi de kamuda memur statüsünde çalışıyorlardı. Darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edildiler. Cezaevinde pişmanlık göstermeyi bırakın, örgüte çalışmayı devam ettirdiler. Ve çıktıktan sonra sözde il yöneticileri olarak FETÖ'ye hizmet etmeyi sürdürdüler.

Yani işin şakası yok. KHK'lıları hiçbir ayrıma tabi tutmadan kamuya geri almayı vaat eden CHP, İyi Parti, Deva ve diğerleri FETÖ'ye umut ışığı olmayı sürdürürken, ülkemize nasıl bir kötülük yapacaklarının farkındalar mı?