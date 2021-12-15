Muhabir kendisini taciz eden sapıkla yüzleşti

Kadınlara yönelik istismar haberleriyle dikkat çeken özel tv muhabiri Tuğba Södekoğlu, tacize uğradı.

Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken bir sapık tarafından takip edildi.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Şahıs daha sonra teşhircilik yaparak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.

Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü.

Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

TACİZCİSİYLE YÜZLEŞTİ

Tuğba Södekoğlu da mikrofonu kaptığı gibi emniyetten çıkarılan şahısla yüzleşmeye gitti.

Södekoğlu "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?" diye sordu.