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56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi

TSK bünyesinde Libya'da görevlendirilen 56 uzman çavuş, komutanlarını mobbing yapmakla suçlayarak CİMER'e şikayette bulundu. Görevlerine son verilen askerlerin sözleşmeleri feshedildi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Aralık 2021 08:44
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56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Libya Görev Grubu Komutanlığı'nda görevlendirilen 56 uzman çavuş, komutanlarını kendilerine mobbing yapmakla suçlayarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) toplu şikayet dilekçesi verdikten sonra ihraç edildi. Komutanlarının kendilerine psikolojik ve fiziksel mobbing yaptığını ileri süren askerler, Libyalı askerlerin çöplerini dahi kendilerinin topladığını iddia etti. Bunun üzerine haklarında disiplin soruşturması başlatılan askerlerin görevlerine son verildi. Türkiye'ye dönen askerler, daha sonra TSK'dan atıldı. Ayrıca haklarında adli soruşturma da başlatıldı.

'BU TSK NE GENERALLER YEDİ'

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı bilgilere göre, CİMER'e yapılan şikayet dilekçelerinde askerler yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre, Yarbay rütbesindeki bir komutan, içtima sırasında askerlere, "Siz aldığınız parayı hak etmiyorsunuz, bu TSK ne generaller yedi, siz hiçbir şeysiniz. Beni istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz, dokuz sene Hukuk Şube'de çalıştım. Sizi meslekten atmam 5 dakika. Dışarıda sizin yerinizde olmak isteyen binlerce kişi var" diyerek meslekten atmakla tehdit etti. Üsteğmen rütbesindeki bölük komutanı ise, "Size burayı dar etmezsem bu rütbeyi sökerim, size burada kan kusturacağım, sizi sahilde carettalar gibi süründüreceğim" dedi.

'LİBYALI ASKERLERİN ÇÖPLERİNİ TOPLATTILAR' İDDİASI

Hastayken bile kendilerine spor yaptırıldığını belirten uzman çavuşlar, komutanlarının kendilerine Libyalı askerlerin çöplerini toplattığını da öne sürdü. Şikayet dilekçesinde, Libyalı askerlerin kendilerine bu sırada küçümseyici ve alaycı gözlerle baktığını belirten askerler, "Bu durum temsil ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ayaklar altına almaktır" dedi. Yaşadıkları nedeniyle meslekten soğuduklarını ifade eden askerler, "Severek başladığım ve devam ettiğim, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla hiçbir zaman yılmayıp görevimin gerektirdiği şekilde mesleğimi sürdürmüş bulunmaktayım. Burada gördüğüm fiziksel ve psikolojik baskılar beni mesleğimden soğutmaktadır" görüşünü kaydetti.

KOMUTANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BEKLERKEN...

Askerlerin şikayet dilekçeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi. Komutanları hakkında soruşturma açılmasını bekleyen askerler, tersi bir durumla karşılaştı. Askerlerin Libya'da görevlendirilmeleri emri sonlandırıldı, 56 uzman çavuş Türkiye'ye gönderildi. Haklarında idari soruşturma başlatılan askerlerin tümünün sözleşmeleri 9 Aralık'ta feshedildi.

'İŞBİRLİĞİ İÇİNDE AYNI METNİ KULLANMAKLA' SUÇLANDILAR

İdari tahkikat raporunda, askerler "koordineli ve işbirliği içerisinde aynı metni kullanarak, CİMER'e şikayette bulunmak, amirlerini sindirmeye yönelik tutum ve davranışlar sergilemek, birlik içinde disiplini bozmak ve askeri atmosferin oluşmasını engellemekle" suçlandılar. Raporda, askerlerin kusurlu oldukları belirtilerek, tazminatlarının da ödenmeyeceği vurgulandı.

ÜÇ AY HAPİS İSTEMİYLE ADLİ SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

Öte yandan askerler hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın izni üzerine Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet etmekten adli soruşturma da açıldı. Birlikte şikayette bulunmakla suçlanan askerler üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturulacak.

KARŞI DAVA AÇTILAR

37 askerin davasını üstlenen Avukat Murat Altay, sözleşmelerin feshedilmesi kararına karşı dava açtıklarını ifade etti. Mahkemeden adil bir karar beklediklerini belirten Altay, "Bu hukuksuzluğa son vermek maksadıyla arkadaşlarımıza verilmiş olan soruşturma izinlerine bölge idare mahkemesinde itiraz ettik. 37 arkadaşımızın sözleşmesi fesih davaları da geçen hafta tamamlandı. Uzman çavuş arkadaşlarımız için Edirne ve Hatay İdare Mahkemelerinde davalar açtık. Umarım en kısa sürede bu hukuksuzluk son bularak, adalet tecelli eder" dedi.

AVUKAT AKKUŞ: HUKUK DEVLETİ İŞLETİLSEYDİ, CİMER'E GİTMEK ZORUNDA KALMAZLARDI

KAPAT [X]

Askeri ceza hukuku doktoru olan Avukat Mehmet Erkan Akkuş, sözleşmelerin feshedilmesi kararıyla "Komutan her zaman haklıdır" mesajı verilmek istendiğini söyledi. Akkuş, şunları kaydetti:

"Burada sorun, 56 tane uzman çavuş arkadaşımızın aynı anda CİMER'e başvuru yapması değil. Burada sorun 56 tane uzman çavuş arkadaşımızın CİMER'e başvuru yapmak zorunda bırakılmasıdır. Amirler ve üstler hakkında usulüne uygun soruşturulmuş olsa, usulüne uygun işleme konulmuş olsa, hukuk devleti prensibi gereği adil yargılanmış olsalardı, bu çocuklar da CİMER'e başvuru yapmak zorunda bırakılmayacaktı. Mesleki kaderi bir amirin imzasına bırakılan uzman çavuş arkadaşlarımızın yeri geldiğinde ölüme gönderiliyor olmasındaki vicdanı adaletsizliği de kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." (Kaynak: DW Türkçe)

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