Başkent'te özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde özel bir hastanenin depo bölümünden çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eklenme : 15 Aralık 2021 08:59
Yangın saat 20.20 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucunda depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastanede tedavi gören 17 hasta ise tahliye edildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Yangının depo bölümünde bulunan elektrik aksanından çıktığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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