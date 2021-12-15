Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor

KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.