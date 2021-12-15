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Dolar güne yükselerek başladı

Faiz haftasının baş aktörlerinden biri olan Fed'in faiz kararı ve hamlelerin açıklanacağı günün sabahında, yükselişini sürdüren dolar/TL, 14,50'nin üzerini test etti. Euro, TL karşısında 16,35'i aştı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 15 Aralık 2021 09:33
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Dolar güne yükselerek başladı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 4 milyar doları aştığı hesaplanan dört doğrudan müdahalesi ardından 14 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün Kasım ayına ilişkin bütçe verileri takip edilirken kapanış ardından ABD Merkez Bankası (Fed) kararı yön belirleyici olarak izlenecek. Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak PPK toplantısı ise bu hafta takip edilecek idğer bir yön belirleyici gelişme.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 14,5970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,34 değer kazanarak 16,4500'ten, sterlin/TL yüzde 1,46 primle 19,3240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Saat 9:30 itibariyle döviz kurları:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 14,5520 14,5530
Avro 16,3990 16,4000
Sterlin 19,2280 19,2980
ANKARA

ABD Doları 14,5200 14,5850
Avro 16,3600 16,4400
Sterlin 19,1780 19,3780

TCMB'den 4 müdahalede 4 milyar dolarlık satış

TCMB'nin 1, 3 ve 10 Aralık'taki müdahalelerinde bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 2 milyar dolara yakın döviz satışı yapıldı. Pazartesi günkü müdahale ise dört işlemcinin hesaplamasına göre 2-2.5 milyar dolar ile ilk üç müdahalenin toplamından da fazla oldu. Bankacılar müdahale verilerin önümüzdeki birkaç günde daha net hesaplanabilir hale geleceğini ancak toplam müdahalenin 4 milyar doların üzerinde gerçekmiş olduğunu belirtiyorlar.

TL'deki son bir yıldaki değer kaybı yüzde 50'yi aştı

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı 14,99 rekoruna göre yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.

Fed'in mesajları izlenecek

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Küresel piyasalarda Omicron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve Fed'in yarın sona erecek olan iki günlük toplantısında para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ihtimali risk iştahını azalttı. Fed'in bugün tahvil alımlarını daha erken durduracağını açıklaması, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına işaret etmesi ve muhtemelen diğer başlıca merkez bankaları üzerinde de bu yönde baskı yaratması bekleniyor.

Omicron varyantının yayılma hızı, Fed'i para politikasında daha gevşek davranmaya yönlendirebilecek bir zorluk olarak görülse de, son zamanlarda yetkililerin salgın hastalıktan ziyade enflasyonun kalıcılığı konusunda endişelerinin arttığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da bu hafta toplantı gerçekleştirecek. Başlıca merkez bankalarından üçünün de kendi para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB'nin yine de faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

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