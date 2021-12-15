Ankara 2 Nolu Baro Başkanı: Kamu avukatlarının sorunları çözülecek

Ankara 2 Nolu Baro kuruluşu esnasında kamu avukatlarının sorunları ile yüzleşme imkanı buldukları belirten Eyüphan Kormaz "Kamuda az sayıda meslektaşımız olmasına ve maliyeye herhangi bir yük olmamalarının aksine, kamunun savunma ayağını teşkil eden hukuk emekçilerinin, maddi ve manevi olarak kamunun esaslı bir yükünü taşıdığını; insani, hukuki ve vicdani taleplerinin bugüne değin maalesef mevcut barolar nezdinde layıkıyla ifade olunmadığını müşahade ettik." dedi.

Kamudaki avukatların sorunlarını öncelik sırasına göre; " Kariyer meslek grubu tanımlaması, 4800 ek gösterge, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, ek ödeme, mesleki mesuliyet sigortası ve baro aidatınin vekaletlerden mahsubu" şeklinde sıralayan Korkmaz bu sorunları henüz mazbata almadan Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını ifade etti.

Korkmaz açıklamasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelip hızlıca 6.yargi paketi içinde hakkaniyetle ve mümkünse Mecliste oybirliği ile çıkmasını ümit ediyoruz. Bunun bir lütuf değil, gecikmiş bir hak teslimi olduğuna inanıyorum." dedi.