Şikayetçi davayı geri çekti, cinsel istismar sanığı tutuklanmasına engel olmadı

Edinilen bilgiye göre; Didim'de uzun yıllardır müteahhitlik yapan iş adamı N.Ö'den şikayetçi olan kişinin şikayetinden vazgeçtiği, savcılık tarafından hakkında açılan kamu davasından dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

N.Ö. hakkında daha önce açılan cinsel istismar ve hürriyeti tehdit suçlamasında şikayetçi olan şahsın şikayetini geri aldığı, fakat suçla ilgili açılan kamu davasından sonra yargılandığı ortaya çıktı.

Gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili N.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.