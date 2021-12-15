Şikayetçi davayı geri çekti, cinsel istismar sanığı tutuklanmasına engel olmadı
AYDIN'ın Didim ilçesinin tanınmış müteahhitlerinden N.Ö., 'cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklandı. Davacının davasını geri çektiği ancak kamu davası sürdüğü için tutuklandığı öğrenildi
Eklenme : 15 Aralık 2021 10:05
Edinilen bilgiye göre; Didim'de uzun yıllardır müteahhitlik yapan iş adamı N.Ö'den şikayetçi olan kişinin şikayetinden vazgeçtiği, savcılık tarafından hakkında açılan kamu davasından dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
N.Ö. hakkında daha önce açılan cinsel istismar ve hürriyeti tehdit suçlamasında şikayetçi olan şahsın şikayetini geri aldığı, fakat suçla ilgili açılan kamu davasından sonra yargılandığı ortaya çıktı.
Gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili N.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız