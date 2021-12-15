Taksi şoförü müşterinin telefonunu çaldı

Şişli'de müşterisinin takside unuttuğu telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün şoför kartı iptal edildi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi'nde müracaat eden Filistin uyruklu A.M.A.G.'nin, Nurtepe'den binerek Zincirlidere Caddesi'nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ifadesine başvurulan taksi sürücüsü S.A., yabancı uyruklu müşterileri bıraktıktan sonra çalışmaya devam ettiğini belirterek, aracında telefon görmediğini, bulan veya alan olmuşsa da bilmediğini iddia etti.

Taksideki güvenlik kamerası görüntüleri izlenince, müşterinin telefonunu ön koltukta unutarak araçtan indiği, sürücünün de unutulan eşyayı bir müddet inceledikten sonra alarak aracını kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan taksi şoförü S.A., aracının ön sağ yolcu koltuğun üzerinde kime ait olduğunu bilmediği bir telefon bulduğunu ifade ederek, içerisinde sim kart bulunmayan telefonu evde çocukları oyun oynadığı için sıfırladığını öne sürdü.

Daha sonra polis ekiplerine bir cep telefonu teslim ederek unutulan eşyanın bu olduğunu iddia eden sürücünün verdiği cep telefonunun müşterininki olmadığı tespit edildi.

Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan S.A., serbest bırakıldı.

Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de yazışmaların ardından ticari taksi için 7 gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.