Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede

472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.