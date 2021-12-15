Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
İllere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık insidans haritası açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Aralık 2021 10:33
472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız