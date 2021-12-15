50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğmiz hafta Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL ceza kesmişti. Önceki gün TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle stokçulukta para cezasının üst sınırı da 2 milyon TL olarak belirlenmişti.