Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Bilgin, "Kamu işçilerinin 2021 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak." dedi.

Bakan Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KAMU İŞÇİLERİNE ÖDENEN TEDİYE ÜCRETİ NE KADAR

Vergi dilimi yüzde 20 olarak hesaplanmıştır.

İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler , alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar: