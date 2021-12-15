Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2022 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 212 ülke ve 14.110 Universitedeki 712.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli Üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre:

En Başarılı ilk 10 bilim insanı:



İlk 20 Üniversite:

İlk 10 Devlet Üniversitesi:

İlk 10 Özel Üniversite:

2000 Yılından sonra kurulan ilk 10 üniversite:

2010 yılından sonra kurulan ilk 10 üniversite:

olarak sıralanmıştır. Listeyi indirmek için tıklayınız.

Kaynak, ve metodoloji için bkz: adscientificindex.com

