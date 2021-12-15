Altının gram fiyatı 836 lira seviyesinden işlem görüyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 834,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.517,00 lira oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 13:00
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|819,80
|820,00
|833,80
|834,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|5.404,00
|5.425,00
|5.496,00
|5.517,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|747,85
|751,85
|760,60
|764,60
|Lira(Tam) Ziynet
|5.281,00
|5.301,00
|5.371,00
|5.391,00
|Yarım Ziynet
|2.640,00
|2.650,00
|2.685,00
|2.695,00
|Çeyrek Ziynet
|1.320,00
|1.325,00
|1.343,00
|1.348,00