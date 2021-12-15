Tren raylarını keserek çaldılar
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tren raylarını keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 12:02
Taşağıl köyünde tren raylarının kesik olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı incelemede 53 rayın kesilerek çalındığını tespit etti.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.D. ve M.S. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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