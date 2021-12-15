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Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu

Yeişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Maaşını taşıyan emeklilere verilecek promosyon ücretinde en yüksek rakam promosyon yarışının kızışması ile 2500 TL'ye kadar çıktı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verilen promosyon ücretleri..

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 15 Aralık 2021 12:11
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Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu

13 milyon emekliye bankalar tarafından ödenen promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Bankalar 2022 yılına sayılı günler kala emeklileri kendi şubelerine çekmek için promosyon yarışına hız verdi.

Emekli promosyonu maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteriyor.

Yıl sonuna doğru gelirken bankaların verdiği emekli promosyon tutarları ve emekli promosyon güncellemesi detayları merak konusu.

Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda

Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir.

Emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre promosyon ücretleri değişirken, banka banka emeklilere verilen promosyon ücretleri ise şöyle oldu;

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

KAPAT [X]

Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL - 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor

Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.

QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

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