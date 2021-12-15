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'TKKDK'nin çok yakın zamanda yen bir çağrıya çıkacağının müjdesini vermek istiyorum'

Bakan Pakdemirli: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çok yakın zamanda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon avro olacaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 12:35
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'TKKDK'nin çok yakın zamanda yen bir çağrıya çıkacağının müjdesini vermek istiyorum'

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) çok yakın zamanda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini vererek, "Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon avro olacaktır." dedi.

Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilen "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"nda konuştu.

Nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin yaşadığı kırsal alanların ülkenin adeta dinamosu konumunda olduğuna işaret eden Pakdemirli, kırsalın merkezinde tarım ve hayvancılık olsa da turizmden ulaşıma, altyapıdan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan önemli bir alanın söz konusu olduğunu söyledi.

Pakdemirli, kırsalın kalkınmasının, Türkiye'nin kalkınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 'Yerinde Üretim, Yerinde İşleme, Yerinde Kalkınma' diyerek, kırsala yatırım yapacak, kadınımıza gencimize iş sağlayacak, ülkemizin kalkınmasına bir tuğla koyacak her bir üreticinin, her bir girişimcinin peşindeyiz, peşinde olmaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda, kalkınmanın odağında insan olduğunu asla unutmadan, değerlerimize ve kültürümüze uygun şekilde belirlediğimiz politikalarımızı, bundan sonra da aynı hassasiyetle ortaya koymaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."

- "Proje başvuruları ocak ayında tamamlanacak"

Kırsal kalkınmaya yönelik projeleri, ihtiyaçlar ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde güncelleyip çeşitlendirdiklerini belirten Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu program kapsamında 2006'dan bugüne sağladığımız desteklerle yaklaşık 15 bin projeye ve makine-ekipmana günümüz rakamlarıyla 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık, 112 bin insanımıza istihdam sağladık. Bu yıl ise 3 bin 458 proje için 1,1 milyar lira hibe tahsis ettik. 2022 yılı için 31 Ekim'de almaya başladığımız Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamındaki projelerin başvuru sürecini 21 Ocak'ta tamamlayacağız. Ayrıca 300 bin liraya kadar olan makine-ekipmanlara bu kapsamda yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Yine ekonomik yatırımlar kapsamında proje tutarı 250 bin lira ila 3,5 milyon lira arasındaki proje başvurularını 31 Ekim itibariyle başlattık ve başvuru sürecini 31 Ocak 2022 itibariyle tamamlıyor olacağız. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık. Ben buradan tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum: Desteğiniz hazır sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlayın. Biz, kırsala yatırım yapanın, bu ülkeye istihdam sağlayanın hep yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."

- "81 ili kapsayacak şekilde genişletiyoruz"

Bakan Pakdemirli, 2019 yılında, başta ziraat ve veteriner fakülteleri olmak üzere tarım, hayvancılık, orman ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların kendi işlerini kurması için "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, "Her bir projeye 100 bin liraya kadar hibe sağlıyoruz. Geçen yıl 4 ilde pilot olarak uyguladığımız proje kapsamında, 98 genç kardeşimize, yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği ödemesi yaptık. Bu önemli projemizi 2022 yılında '2000 projeye 200 milyon sloganı' ile 81 ilimizi kapsayacak şekilde genişletiyor, genç girişimcilerimizin önünü açıyoruz." dedi.

Avrupa Birliğinin (AB) IPARD Kırsal Kalkınma Programı'nın 2011 yılından beri uygulandığını da hatırlatan Pakdemirli, Türkiye'nin IPARD kırsal kalkınma uygulamalarında AB'ye aday ülkeler içinde en başarılı ülke olduğunu söyledi.

Pakdemirli, bugüne kadar IPARD Programı kapsamında ödenen 1,5 milyar avro hibe ile kırsalda 18 bin adet yatırım yapıldığını ve 100 bin istihdam sağlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"IPARD kapsamında başarılı yatırımların yerel katılımla yaygınlaştırılması amacıyla LEADER tedbirini 2019 yılında uygulamaya aldık. İlk etapta, 12 IPARD ilinde LEADER kapsamında destek alacak 50 yerel eylem grubu kuruldu. İkinci etap kapsamında 2021 yılında, 15 ilimizde daha 60 yerel eylem grubu kurulmuş ve taslak yerel kalkınma stratejileri hazırlanmıştır. Bu program vesilesiyle, TKDK'nın çok yakın zamanda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon avro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

Pakdemirli, ilgili tüm paydaşların katılımıyla 2027 yılına kadar uygulanacak IPARD-3 Programı'nı da hazırladıklarını belirterek, "İnşallah, 8 Aralık tarihinde AB Komisyonu onayına sunulan IPARD-3 Programı'nda kısa sürede onay sürecinin tamamlanmasını ve ardından hızlıca uygulamaya geçmesini planlıyoruz." diye konuştu.

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Kırsal kalkınmaya yönelik diğer projelere ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, Adana, Mersin, Osmaniye, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un 45 ilçesi ve 1793 köyünde, 74 milyon avro bütçeli Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında bugüne kadar, 9 bin 326 faydalanıcıya destek sağladıklarını söyledi. Pakdemirli, "İnşallah bu projenin 2. fazı kapsamına, Kahramanmaraş ve Çankırı illerimizi de dahil ederek uygulama sahamızı daha da genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Kırsal kalkınmaya yönelik tüm projelerde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığına da dikkati çeken Pakdemirli, "Gerek projelerine ilave puan vererek, gerekse daha fazla hibe sağlayarak daima onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sempozyumda 7 başlık ele alınacak

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da ülkenin 1980'lerden sonra hızla kırsal alanı terk etmeye başladığını ve "darbe anayasası" ile kırsala yapılan desteklerin yasaklandığını kaydederek, "Artık kırsalda kendi hikayemizi yazmaya başladık. 20 yıldır kırsala müthiş destekler verdik. Eğer 20 yıldır kırsala bu boyutta destek vermeseydik kırsalda altın dökseniz adam bulamazdınız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de sempozyumda 2,5 gün boyunca ilgili tarafların kırsal kalkınma konusunu tüm yönleriyle ele alacağını bildirerek, sempozyum çıktılarının eylem planı haline getirileceğini söyledi.

Işıkgece, sempozyumda, kırsal kalkınmaya yönelik finansman, iklim, girişimcilik ve istihdam, sosyoloji ve örgütlenme, teknolojik dönüşüm, kırsal kalkınma modelleri ile tarıma dayalı sanayi gibi 7 başlığın ele alınacağını anlattı.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerce kurulan stantları da ziyaret etti.

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