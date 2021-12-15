İbrahim Tatlıses veda etti: Ben bitti demeden bitmez
İbrahim Tatlıses, yıllar önce yaşadığı saldırı sonrasında sahnelerden yıllarca uzak kalmıştı. 9 yıl aradan sonra İbo Show'la ekrana dönen İmparator lakaplı şarkıcı, programı final yaptıktan sonra rotasını İzmir'e çevirmişti. İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. 9 yıl aradan sonra İbo Show programıyla ekrana dönen İbrahim Tatlıses, program bittikten sonra İzmir'e gitmişti.
Uzun yıllardır İzmir'de sakin bir yaşam süren 69 yaşındaki şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İzmir'den ayrıldığını duyurdu.
Konserleri nedeniyle İzmir'den 6 aylığına ayrıldığını duyuran İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi.
BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Konserleri nedeniyle İzmir'den ayrılan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:
'Şimdilik hoşçakal güzel İzmir. İbo Show'lar başlıyor... 6 ay yokum, ara ara geleceğim. Avrupa turneleri, gazino programları, şükür yoğun bir tempoda olacağım. Unutma İzmir (ben bitti demeden bitmez). Çekirdek ailem sana emanet.'Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız